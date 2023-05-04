8260 حاج سددوا تكلفة حج 2023 عن طريق بنك الجزائر

قام 8260 حاج بتسديد تكلفة حج موسم 1444ه / 2023 م، المقدرة بـ770.000,00 عن طريق بنك الجزائر، وذلك منذ انطلاق العملية في 30 أفريل المنصرم و المقرر انتهائها في 15 ماي الجاري”. حسب ما كشف عنه المدير العام للشبكة ببنك الجزائر، بن بحان محمد.

و أضاف المتحدث أنه ولتسهيل عملية تسديد تكلفة الحج, “تم اتخاذ جملة من الإجراءات التنظيمية شملت جميع فروع بنك الجزائر بولايات الوطن, بهدف ضمان سلاسة وانسيابية العملية على غرار تمديد ساعات العمل من الساعة 9:00 إلى غاية الساعة 20:00, والعمل بذات ساعات الدوام خلال يومي نهاية الأسبوع مع تخصيص شبابيك موجهة لفئة الحجاج فقط”.

و قال ذات المسؤول أن “كل عمليات دفع تكاليف الحج يتم صبها وتسجيلها بصفة آلية وفي وقتها الحقيقي عبر البوابة الإلكترونية للحج والعمرة”, مشيرا إلى أنه تم تخصيص تطبيقات حديثة لهذا الغرض مع تحيين أخرى تماشيا مع الإجراءات المخصصة لمتابعة كافة تفاصيل التسديد.

و في سياق ذي صلة, أكد بن بحان أن بنك الجزائر “انتهى وفي الآجال المحددة من تحويل جميع المبالغ المالية المخصصة لعمليات الإعاشة والنقل بالبقاع المقدسة, والتي تم ضبط قيمتها من قبل الديوان الوطني للحج والعمرة, إضافة إلى الانتهاء من عملية اقتناء قيمة الريال السعودي التي ستوزع على الحجاج عبر جميع مطارات الإقلاع والمقدرة ب2500 ريال سعودي لكل حاج”.

من جهته, جدد بلمومن سليمان, رئيس مصلحة بالمديرية الفرعية للإعلام بالديوان الوطني للحج والعمرة, التذكير بالإجراءات والخطوات الإدارية الخاصة بأداء شعيرة الحج لهذا الموسم والتي تشمل –كما قال– “أولا توجه الحاج إلى مصالح البلدية للحصول على شهادة النجاح لأداء مناسك الحج لهذا الموسم, ثم إلى اللجان الولائية الطبية مرفوقا بشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية للقيام بالفحوصات الطبية والتلقيحات اللازمة للحصول على الدفتر الصحي وشهادة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) وشهادة التأهيل الصحي لأداء مناسك الحج”.

و أضاف المتحدث أنه يتعين بعدها على المعنيين التوجه إلى فرع بنك الجزائر على مستوى كل ولاية لدفع التكلفة, على أن يكون الحاج مرفقا بجواز السفر البيومتري بمدة صلاحية لا تقل عن 06 أشهر, وشهادة النجاح المسلمة من طرف مصالح البلدية لهذا الموسم, إضافة إلى شهادة التأهيل الصحي المسلمة من طرف اللجنة الطبية الولائية للحصول على وصل دفع تكلفة خدمات الحج المقدرة بـ600.000,00 دج ووصل دفع تذكرة السفر المقدرة بـ170,000,00 دج..