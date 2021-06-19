83.95 بالمئة نسبة النجاح الوطنية في إمتحان السانكيام

نشرت وزارة التربية الوطنية مساء اليوم السبت أرقام نتائج امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي عبر الوطن عقب صدور النتائج “السانكيام “.

وأوضح بيان الوزارة ان نسبة النجاح الوطنية في امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وصلت إلى 83.95 بالمئة

كما أعلنت الوزارة أنها سجلت 18.23 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على تقدير ممتاز بينما بلغت نسبة الحاصلين على تقدير ممتاز26.49 بالمئة

وسجلت الوزارة في بيانها 23.02 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على تقدير جيد، في حين 18.40 بالمئة من التلاميذ تحصلوا على تقدير قريب من الجيد

في حين بلغ عدد تلاميذ السنة الخامسة الابتدائي المقبولين في السنة أولى متوسط 792.291 تلميذ بنسبة قبول 93.16 بالمائة. وهذا بالمقارنة مع دورة 2019 فقد سجلت دورة 2021 تحسن بنسبة 0.64 بالمائة. وهذا رغم الظروف الإستثنائية للتمدرس بسبب بجائحة كورونا.