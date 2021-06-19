83.95 % نسبة نجاح.. و 130 ألف تلميذ بتقدير ممتاز

أجواء فرح وزغاريد تدوي في المدارس والمنازل

عشرات التلاميذ يتحصلون على العلامة الكاملة في “السانكيام”

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي “السانكيام“. حيث تحصل عشرات التلاميذ على معدل 10 من 10، فيما تحصل ما نسبته 50 بالمائة من التلاميذ على تقدير “جيد جدا”.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى “النهار”، فإن نسبة النجاح ستزيد عن 90 من المئة. وهذا باحتساب معدل الفصلين الأول والثاني بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتحصلوا على معدل 5 من 10.

وقد قامت مديريات التربية بنشر أسماء الناجحين على مستوى المؤسسات التربوية. حيث دوّت الزغاريد عبر المؤسسات التربوية.

وقد تنقلت “النهار”، أمس، إلى بعض المدارس على مستوى مقاطعة الجزائر وسط، التي تحصلت عل.

أين تم الالتقاء بالتلاميذ الذين أرادو أن يكرّموا معلميهم الذين كانوا السبب الأساسي في إيصال مدرستهم إلى هذه المرتبة. وأول لقاء به التلميذ “سعيد”، الذي تحصل على معدل ‪.٤٠، مؤكدا أن “المعلم الذي يدرّسه هو من أبلغه بالخبر السار”.

وأكد التلميذ أن والديه سعدا كثيرا بالإنجاز الذي تم تحقيقه، واعدا بنجاحات أخرى مماثلة في السنوات المقبلة.

من جانبه، قال “باجن محمد” الذي تحصل على معدل 10 إنه جد سعيد بهذه النتيجة، بالرغم من أنه كان ينتظر علامة أكثر من هذه العلامة، وهو نفس التصريح الذي أدلى به “بشيخ عدلان”، الذي كان يتطلع إلى معدل أكثر يصل إلى 9 من 10.

وفي هذا الصدد، أكد مدير المدرسة، المجيد، بأن المجهودات التي قام بها الأساتذة، هي ما أوصل المدرسة إلى تحقيق هذه النتائج النوعية التي جاءت مسك ختام قبل إحالته على التقاعد بداية من الموسم القادم.