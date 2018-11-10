كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم السبت، أن 84 % من علامات القهوة غير مطابقة للمواصفات القانونية الخاصة بالوسم.

وخلال ندوة صحفية خاصة بعرض نتائج التحاليل المخبرية، التي قامت بها على عينات من أهم علامات القهوة الموجودة بالسوق والتي تبلغ 12 علامة،

تم تسجيل 05 علامات قهوة جيدة، نسبة السكر فيها منعدمة، و إن وُجدت فلا تتعدى 3% المحددة قانونا، ويتعلق الأمر بكل من قهوة ماني، عمار، بونال، أفريكافي، نزيار.

وتم إحصاء من ناحية المكونات 05 علامات مقبولة، إلا أن نسبة السكر فيها تجاوزت بقليل النسبة المسموحة بها قانونا 3%.

وأشارت أنه لا يمكن تزكيتها حتى تكون في النسبة التي حددها المرسوم التنفيذي.

كما كشفت علامتين مغشوشتين وصلت فيها نسبة السكر إلى أرقام مفضوحة، وأشارت أن العلامتين الغير مطابقتين جد مطلوبتين ومُستهلكتين.

وقد قررت المنظمة، إعادة التحاليل المقارناتية بعد ثلاثة أشهر، حتى تسمح للعلامات التي تجاوزت النسبة المسموحة بتصحيح الوضع.

كما توعدت أصحاب العلامات المغشوشة بالمواجهة القضائية، في حال عدم تصحيح الوضع.