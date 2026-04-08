حوادث الطرقات: 842 وفاة وأكثر من 23 ألف مصاب سنة 2025

كما أكد في ندوة صحفية تم تنظيمها بمقر مديرية الأمن العمومي بالجزائر العاصمة خصصت لعرض الحصيلة السنوية لنشاطات المصالح العملياتية للأمن الوطني لسنة 2025، رئيس المصلحة المركزية للاتصال بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة نسيم بوطانة، أنه تم تسجيل “19241 حادث مرور ضمن إقليم اختصاص الأمن الوطني, أودى بحياة 842 شخصا وتسبب في إصابة 23516 آخرين”.

ومقارنة بالحصيلة الخاصة بالسنة التي سبقتها، عرفت حوادث المرور ارتفاعا بنسبة 91 .1 بالمائة. وهو نفس الأمر بالنسبة لعدد الجرحى الذي زاد بنسبة 2.49 بالمائة والوفيات التي ارتفع عددها بنسبة 12.12 بالمائة.

وفيما يتعلق بنشاطات الأمن العمومي خلال نفس الفترة، سجلت وحدات الأمن الوطني “124918 جنحة مرورية. و 2262067 مخالفة مرورية وكذا 33041 مخالفة تنسيق، مع وضع 38884 مركبة بالمحشر”.

أما بخصوص جرائم سرقة المركبات التي بلغ عددها خلال السنة الفارطة 6512 حالة، فقد بلغ عدد المتورطين 2101 شخص. تم خلال معالجة القضايا استرجاع 3019 مركبة. وهو ما يمثل نسبة 46 بالمائة من إجمالي المركبات المسروقة.

