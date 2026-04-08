حوادث الطرقات: 842 وفاة وأكثر من 23 ألف مصاب سنة 2025

بقلم أسماء
تسببت حوادث الطرقات المسجلة خلال السنة الماضية 2025 على مستوى المناطق الحضرية، في وفاة 842 شخصا. وإصابة أكثر من 23 ألف آخرين بجروح، حسب حصيلة كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني.

