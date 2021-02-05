85 يوما من قصف “البوليزاريو”..وقوات “المخزن” تتكبّد الخسائر في الأرواح والعتاد!

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الجمعة، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن اليوم.

وحسب البيان الذي تضمن حصيلة العمليات العسكرية الخاصة باليوم الـ85، فلقد استهدف القصف جنود “المخزن” المتخندقين على طول جدار العار.

وذلك بقطاعات المحبس، الفرسية والكلتة حسب نفس البيان العسكري.

ومس القصف الصحراوي، اليوم الجمعة، جنود الاحتلال المغربي في منطقة روس أسلوﯕية ولد أزبير بقطاع الفرسية.

بالإضافة الى إستهداف مواقع قوات “المخزن” في منطقة روس الشيظمية بقطاع المحبس ومنطقة اﯕرارت لحديد بقطاع الفرسية.

أما بقطاع الكلتة، فلقد دكّت نيران “البوليزاريو” منطقة لثراثيات، يضيف نفس البيان.

ومع تواصل الهجمات الصحراوية على قوات الإحتلال المغربي، يستمر هذا الأخير في تكبد مزيدا من الخسائر في الأرواح والعتاد على طول جدار الذل والعار.