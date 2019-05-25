«85 ٪ تراجع في نسبة الحجوزات على مستوى الفنادق»

الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية.. لزهر بونافع:

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية، لزهر بونافع، أنه تم تسجيل تراجع في حجم الحجوزات الخاصة بالفنادق بنسبة 85 من المئة.

خلال 3 أشهر الماضية، بسبب الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد.

وقال الرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة وحمامات معدنية، لزهر بونافع، للإذاعة الوطنية، إن الوضع السياسي الذي تعرفه الجزائر منذ أزيد من ثلاثة أشهر.

بدأت آثاره تظهر جليا على المؤسسات الفندقية والسياحية في البلد من خلال تراجع النشاط في هذه الفترة.

حيث تم تسجيل نسبة التراجع في حدود 85 من المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

موضحا أن الوضع أصبح صعبا سواء بالنسبة للناشطين في القطاع العمومي أو الخاص لأن الأمر يتعلق بالطاقات الوطنية.

وأضاف المتحدث «أنه تم إلغاء الحجوزات الخاصة بالفنادق لاسيما المتعلقة بالمؤتمرات واللقاءات التي كانت مبرمجة، وذلك إلى غاية ديسمبر من السنة الجارية».

حيث اعترف بونافع بالتأخر المسجل في قطاع السياحة والنقص الذي يجب تداركه بالنظر إلى الإمكانات الهائلة والمميزة التي تزخر بها الجزائر.

مشيرا في ذات السياق إلى أن حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 2.5 من المئة، فيما لم تتعدى نسبة الـ8 من المئة قبل ثلاث سنوات.