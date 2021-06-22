855 مؤسسة فندقية جاهزة لاستقبال السياح على طول الشريط الساحلي

قال مستشار وزير الصناعة والسياحة التقليدية، نبيل ملوك، إن “طاقة الاستقبال السياحي المتعلق بالمؤسسات الفندقية بالولايات الساحلية تناهز 855 مؤسسة. وستوجه هذه المؤسسات –حسب ملوك- لاستقبال السياح تعرض، ما مقداره 80462 سرير بين مؤسسة فندقية عامة أو خاصة.

وأشار نبيل ملوك في تصريح للإذاعة الوطنية، إلى أن البروتوكول الصحي الذي تم اعتماده في الموسم السابق سيطبق هذا الموسم. وهذا سواء –يضيف المتحدث- من حيث التباعد أو من حيث التدابير الصحية للحد من انتشار كورونا.

وتواصل من جهتها، المؤسسات الفندقية تدابيرها الخاصة لاستقبال السياح تحسبا لموسم الاصطياف 2021. وسينطلق موسم الاصطياف رسميا في الفاتح جويلية مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي تفاديا لانتشار فيروس كورونا.