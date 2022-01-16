86.4 مليون عملية سحب آلي للأموال في الجزائر خلال 2021

بلغت عمليات السحب الآلي للأموال في الجزائر خلال 2021، إلى 86.4 مليون عملية عبر مختلف الآليات والخدمات. كما اشار موقع الشرق اقتصاد نقلا عن “ستيم” أن العملية تمت عبر 3053 موزع آلي للنقود.

في حين أوضح الموقع، أنه تم تسجيل 39 ألف نهائي دفع إلكتروني، و10.89 مليون بطاقة دفع إلكتروني. إضافة إلى 8.08 مليون عملية دفع عبر الأجهزة و2.31 عبر الانترنيت.

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وقال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، أن الحكومة أولت أهمية بالغة لتطوير الدفع الإلكتروني ضمن مساعيها الرامية إلى تأمين وعصرنة الـمبادلات بين مختلف الفاعلين في حلقة النشاط الإقتصادي.

وأضاف الوزير الأول خلال مراسم التوقيع على إتفاقية إطلاق الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت. أن الحكومة تسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي والإستفادة من التطور الذي تعرفه تكنولوجيات الإعلام والإتصال وإستغلالها الأمثل كرافد من روافد النمو والتنمية الإقتصاديين.

كما أن الدفع الإلكتروني يساعد على بروز مهن جديدة. لها صلة كبيرة بحقل الإبتكار التكنولوجي والإبداع. مشيرا إلى أن مسار تعميم إستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر الإنترنت، قد تَعزّز اليوم بإبرام إتفاقية بين مؤسسة بريد الجزائر وتجمع النقد الآلي. وكذا شركة النقد الآلي.

وأكد الوزير الأول وزير المالية، إن الحكومة ماضية وبثبات في تنفيذ إلتزاماتها وتحسين خدمة الربط بالإنترنت لفائدة المواطنين والمتعاملين الإقتصاديين والإدارات العمومية. بالإضافة كذلك إلى تكثيف شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توسيع الولوج إلى الإنترنت ذات التدفق العالي والعالي جدا. بإعتبارها أيضا من الشروط الضرورية لنجاح تطوير الدفع الإلكتروني.

وكشف الوزير الأول، أن نجاح تطوير الدفع الإلكتروني ببلادنا مرهون بمدى مساهمة جميع الفاعلين. كل فيما يخصه وفي مجال إختصاصه. مثلما أن مستقبل التجارة الالكترونية ببلادنا، مرهون بمدى توفيقنا في تعميم استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف التعاملات.