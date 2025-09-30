865 نقطة سوداء في الجزائر مهددة بالكوارث الطبيعية

كشف الدكتور عبد الحميد عفرة، مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية عن إحصاء 865 نقطة سوداء عبر التراب الوطني مهددة بالكوارث الطبيعية.

وفي تصريحه لبرنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أكد عفرة إحصاء 865 نقطة سوداء عبر التراب الوطني مهددة بالكوارث الطبيعية. مؤكدا أن هذه النقاط محددة جغرافيا وفق معايير علمية تشمل مساحة الأحواض المائية. طبيعة الغطاء النباتي والتربة، وهي بيانات متوفرة لدى السلطات المحلية بالتنسيق مع خلايا دائمة على مستوى الوزارة.

كما أوضح ذات المتحدث أن تسيير المخاطر في الجزائر يقوم على الوقاية القبلية والدائمة والتطهير المستمر للمناطق المصنفة خطرة. مشددا على أن هذه العملية تتطلب عملا منهجيا وتنسيقا متعدد المستويات.

وأشار المسؤول إلى أن الجزائر صادقت، في نوفمبر 2020، على استراتيجية وطنية لتسيير المخاطر تمتد لـ15 سنة وتشمل الوقاية. الصيانة وتنقية الأودية والطرقات، إلى جانب جمع القمامة من المناطق عالية الخطورة. لكنه أوضح أن التنفيذ التدريجي هو الحل الواقعي في ظل محدودية إمكانيات بعض البلديات.

كما لفت مندوب المخاطر الكبرى بوزارة الداخلية، إلى أن غياب وضوح المسؤوليات كان يعرقل التنفيذ، غير أن القانون 24-04. حدّد 18 نوعا من الأخطار، وأسند المسؤولية الرئيسية لكل قطاع وزاري مع تضافر جهود القطاعات الأخرى. فيما تبقى وزارة الداخلية طرفا محوريا في كل الملفات.

وبخصوص الفيضانات التي شهدتها ولاية المسيلة مؤخراً، أوضح أن السيول لم تتجاوز 50 ملم وكانت متوقعة من مصالح الأرصاد الجوية. غير أن ضعف الثقافة الوقائية والتمدد العمراني الفوضوي على ضفاف الأودية فاقم الأضرار. حيث تقلصت المساحات المائية وتراكمت النفايات مما أدى إلى انسداد الممرات.

وفي سياق حديثه، أكد عفرة أن الوقاية المستمرة هي السبيل الوحيد لتفادي الخسائر. مضيفا: “الكل اليوم مسؤول عما حدث، والتنظيف لا يمكن أن يتم مرة واحدة في السنة، بل يجب أن يكون دوريا ومستمرا”.

