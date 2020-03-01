87 ألف مصاب بكورونا وقرابة 3000 حالة وفاة عبر العالم

إرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم، اليوم الأحد، إلى 87 ألف شخص، واقتربت حصيلة الوفيات من 3000.

وحسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد المصابين بالفيروس على مستوى العالم 86927 شخصا، 79698 منهم في الصين، وبلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.

ووصل كورونا إلى حد الآن، إلى 59 دولة.

وتعتبر دولة كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين مع 3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا 1128 حالة، وإيران 593 حالة.

وسجلت أكبر حالات الإصابة بهذا الفيروس على مستوى العالم العربي، في الكويت بـ45 حالة، والبحرين 40 حالة.