87 ألف مليار لدعم منح البطالين والمتقاعدين

بلغ إجمالي الغلاف المالي الذي رصدته السلطات العليا للبلاد للتحويلات لفائدة الأشخاص 1.755.13 مليار دينار أي 30.7 من مجموع اعتمادات التحويلات المخصصة للسنة القادمة.

ومن بين تلك المبالغ فقد رصد 457.47 مليار دينار كمنحة بطالة لفائدة 2.350.000 مستفيد، و422.47 مليار دينار من أجل دعم معاشات التقاعد والمتقاعدين ستخصص لتغطية فارق معاشات التقاعد للمجاهدين والمنح الصغيرة والمساهمة في الصندوق الاحتياطي للتقاعد وكذلك الفارق التكميلي المدفوع للمنح الصغيرة والمعاشات المدرجة سنة 2023، التعويضات التكميلية لمعاشات التقاعد والعجزICPRI، منح التقاعدICAR التعويض التكميلي للمعاشات والربوع ICPR، الزيادة الاستثنائية ب5 من المائة من معاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء وإعادة التثمين الاستثنائية المدرجة سنة 2012.

أما منح المجاهدين وذوي الحقوق فقد رصد لها 214.74 مليار دينار و52.1 مليار دينار لتغطية معاشات التقاعد للمستفيدين من الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات السامية للأمةFSR.