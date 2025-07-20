878 ألف مترشح يترقبون اليوم نتائج البكالوريا

يترقب اليوم الأحد، 878 ألف مترشح نتائج شهادة البكالوريا، ابتداء من الساعة 10:00 صباحا.

وأعلنت وزارة التربية الوطنية، السبت أن الإطلاع على نتائج البكالوريا لموسم 2024/2025 يكون مجانا عبر *567#، هذا عبر متعامل الهاتف النقال الثلاثة موبيليس جازي وأريدو.

كما سيتم إشهار قوائم الناجحين بالنسبة للتلاميذ المتمدرسين على مستوى المؤسسات التعليمية التي تمدرسوا بها. وعبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz وفضاء الأولياء https://awlyaa.education.dz، وأيضا من خلال الرسائل النصية التي يوفرها متعاملو الهاتف النقال الثلاثة.

أما المترشحون الأحرار فسيتم إعلان نتائجهم عبر موقع ديوان الامتحانات والمسابقات والرسائل النصية للهاتف النقال.

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