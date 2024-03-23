غويري :”يجب العمل بجد لتحقيق الأهداف المستقبلية في المنتخب”

أبدى مهاجم الخضر امين غويري سعادته الكبيرة لما يحوم من اجواء رائعة في بتي المنتخب الوطني خاصة بعد الفوز الأخير أمام بوليفيا.

وقال أمين غويري في تصريح للقناة الرسمية لـ “الفاف” عبر اليوتوب “قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول، لعبت بتشكيلة مكتملة، انتظرت كثيرا هذا الوقت مع المنتخب”.

كما أضاف غويري “متفائلون وسنعمل جديا من اجل تحقيق الأهداف المستقبلية، قبل انطلاق التحديات القادمة، بوجود أسماء جديدة و طاقم فني جديد”.