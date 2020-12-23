9 أفلام جزائرية تشارك في دورة ديسمبر من مهرجان البوابة

فن وثقافة
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9 أفلام جزائرية تشارك في دورة ديسمبر من مهرجان البوابة
بقلم نادية بن طاهر

عرفت طبعة شهر ديسمبر من مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير مشاركة قوية وقياسية للأفلام، حسب بيان لإدارة المهرجان.

وبلغ عدد الأفلام المشاركة في الدورة التاسعة من المهرجان 56 فيلما من 17 دولة، وعرفت مشاركة قوية من الأفلام الجزائرية التي بلغ عددها 9 أفلام.

وتم تسجيل مشاركة 3 دول لأول مرة وهي البرازيل، نيجيريا والأردن حيث شاركوا بعدد معتبر من الأفلام.

ونجح مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصير في هذه التظاهرة الافتراضية التي تأسست في مارس الماضي وانطلقت في شهر أفريل.

وستقوم لجنة الانتقاء الدولية باختيار الأفلام التي ستتنافس على الجوائز واللجنة تترأسها فاطمة الزهرة العجامي من الجزائر.

ومهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير هو فكرة رائدة وفريدة من نوعها في المشهد الثقافي الجزائري والعربي.


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