9 ألاف مليار شهريا لتسديد معاشات 3 ملايين  “روتريتي”

يُخصص صندوق التقاعد الوطني ما يعادل الـ 9 ألاف مليار سنتيم شهريا لتسديد معاشات 3 ملايين عامل جزائري متقاعد.

قال المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد سليمان ملوكة اليوم الأحد، إن الصندوق يمر بظروف مالية صعبة،

غير انه انتعش بتمويل الحكومة مطلع سنة 2018 بقيمة 500 مليار دينار للتكفل بالمعاشات وبالمنح ،

مشيرا إلى أن الرصيد المالي الشهري للصندوق يقدر بـحوالي 90 مليار دينار.

وأوضح سليمان ملوكة خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح “بالقناة الإذاعية الأولى بالاذاعة الوطنية،

أنه من ضمن الإجراءات والقرارات التي اتخذت لتمويل الصندوق ما تضمنه قانون المالية لسنة 2018 ،

بتخصيص نسبة 1 % من المواد المستوردة في 2018 ،لصندوق التقاعد.