9 جرحى إثر اصطدام بين سيارتين في غليزان

تسبب حادث مرور وقع اليوم الثلاثاء، بولاية غليزان في إصابة 9 أشخاص بجروح مختلفة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 13سا 58د لأجل حادث إصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 90أ، بلدية سيدي خطاب و دائرة المطمار. حيث خلّف الحادث 09 جرحى من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 08 و 26 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

