9 جرحى في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين في عين تموشنت

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد في إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة. بعد انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين في عين تموشنت.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد سجل حادث مرور على الساعة 10 سا و20 د. وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين وسقوطها في منحدر بالطريق الولائي رقم 26 ببلدية بوزجار دائرة العامرية ولاية عين تموشنت. أين خصصت ذات المصالح، شاحنتي إطفاء و5 سيارات اسعاف. كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.