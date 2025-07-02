9 جرحى في حادث انحراف سيارة بتيميمون

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور، وقع صبيحة اليوم الأربعاء، بالمكان المسمى قرية امقيدان، ببلدية تيميمون، حسب ما افادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، انه تم التدخل على الساعة 08سا 45د من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة نفعية. بالمكان المسمى قرية امقيدان، بلدية و دائرة تيميمون.

مشيرا أن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة من بينهم 03 أشخاص في حالة حرجة. تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور