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أخبار الجزائر

9 جرحى في حادث مرور بسكيكدة

بقلم عايدة.ع
9 جرحى في حادث مرور بسكيكدة
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أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، جراء وقوع حادث مرور، صباح اليوم السبت، على مستوى محور الدوران الواد الكبير، بلدية عين شرشار بولاية سكيكدة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا16د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى محور الدوران الواد الكبير، بلدية عين شرشار ودائرة عزابة.

حيث خلّف الحادث 09 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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