9 جرحى في 3 حوادث مرور متفرقة بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة مساء الخميس إصابة تسعة أشخاص في ثلاثة حوادث مرور متفرقة كما تم تسجيل إخماد حريق شاحنة.

حيث تدخلت الوحدة الرئيسيه للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة على الساعة 17سا:05د.

لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 أمام جامعة العربي التبسي.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 23 سنة.

تم إسعافه وتحويله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية عاليا صالح بالجرف.

وفي نفس التوقيت تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعقلة لأجل حادث مروري.

وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بلدية المزرعة.

الحادث تمثل في انحراف سيارة سياحية وانقلابها أسفر الحادث عن إصابة 04 أشخاص تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العڨلة.

وعلى الساعة 19سا:18د تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة لأجل حادث مروري.

وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى حي حشانة بالونزة.

الحادث تمثل في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم 22و58 سنة تم إسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الونزة.

كما تم على الساعة 18سا:50د إخماد حريق شاحنة ذات مقطورة بالمخرج الجنوبي لبلدية فركان.

من طرف فرق التدخل العاملة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد عزوزة محمد بنڨرين،حيث تم تسجيل احتراق كلي للمقدمة.