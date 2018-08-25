9 حالات مشتبه بإصابتها بداء الكوليرا بمستشفى القطار في انتظار نتائج التحاليل

كشف مدير مستشفى القطار المتخصص في الأمراض المعدية، أن عدد الحالات المسجلة مند بداية وباء الكوليرا هي 9 حالات مشتبه بها تم استقبالها في المستشفى .

وأكد المتحدث، أنه تم إرسال العينات لإجراء التحاليل بمعهد باستور إلى غاية التأكد من النتائج.

وأضاف المتحدث أن أسباب هذا الوباء لا تزال مجهولة لحد الأن .

وأكد مدير مستشفى القطار أن المستشفى قام باتخاد إجراءات لتحسيس المواطنين لمواجهة الوباء.

موضحا أنه منذ الإعلان عن هذا الوباء تم تخصيص جناح للتكفل بهذا الوباء وكل شيئ متوفر من أجل القضاء عليه .

كما قدم مدير المستشفى نصائح للمواطنين من أجل الوقاية من هذا الوباء والمتمثلة في نظافة الأيدي وغسل الخضر جيدا .