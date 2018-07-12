9 حرائق تتلف قرابة الـ 7 هكتارات من الغابات في الشلف

سجلت مصالح محافظة الغابات بالشلف اتلاف حوالي سبعة هكتارات من المساحات الغابية اثر اندلاع تسع بؤر حرائق.

وفي إطار حملة الوقاية ومكافحة الحرائق التي انطلقت منذ بداية شهر جوان تم تسجيل 9 حرائق بالولاية أتت على 6.78 هكتار.

وتم تسجيل هذه الحرائق ببلديات بني حواء، حرشون، الزبوجة، سيدي عكاشة، تلعصة.

وكذا بلدية الشلف التي عرفت أكبر حصيلة من خلال اتلاف 3.75 هكتار من الأشجار المثمرة.

بينما تراوحت باقي الخسائر المسجلة في حدود هكتار من المساحات الغابية، 0.41 هكتار من الاحراش،0.25 هكتار من الحشائش.