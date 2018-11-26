9 سنوات سجنـا نافذا للاعب بفريـق سريـع الخميس بتهمة المتاجرة بـ«الكاشيـات»!

نفس الحكم صدر ضد صديقه بعدما ضُبطت بحوزتهما حبوب مهلوسة من نوع «الصاروخ»

نطقت محكمة بوفاريك في ولاية البليدة، أمس، بحكم يقضي بحبس شابين، أحدهما لاعب بفريق سريع خميس مليانة، بـ 9 سنوات بعدما وجهت لهما تهمة المتاجرة في الحبوب المهلوسة.

حيثيات القضية تعود إلى، مطلع الشهر الجاري، عندما أوقف أفراد الشرطة العاملين بأمن دائرة بوفاريك شخصين كانا على متن سيارة سياحية بمدخل مدينة بوفاريك عبر الطريق السيار، حيث أسفرت عملية تفتيش السيارة التي كان على متنها المشتبه فيهما عن ضبط كمية من الحبوب المهلوسة فائقة التأثير وهي من نوع «الصاروخ».

وحسب مصادر «النهار»، فإن الحبوب المضبوطة بحوزة الشابين المشتبه فيهما قدرت بـ500 قرص، ليتم اقتيادهما إلى مقر الشرطة للتحقيق معهما وسماعهما على محاضر رسمية.

وكشفت التحقيقات مع الموقوفين المشتبه فيهما، أن أحدهما وهو «هـ.م» لاعب ينشط في صفوف نادي سريع خميس مليانة، كما أنه لعب مدافعا ضمن تشكيلة وداد بوفاريك.

وبعد أن تم سماعهما على محاضر رسمية جرى تحويلهما للمثول أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بتحويلهما مباشرة على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، بعدما وجه لهما تهمة حيازة مهلوسات بغرض المتاجرة، غير أن القاضي الجزائي قرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ، أمس، وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المشار إليه أعلاه.