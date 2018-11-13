9 سنوات سجن مع غرامة مالية لسارق الدراجات النارية بورقلة

تمكنت عناصر الشرطة خلال أيام الأخيرة، من وضع حد لنشاط شاب يبلغ من العمر 20 سنة، احـتـرف سرقة الدراجات النارية بدائرة حاسي مسعود ولاية ورقلة.

تفاصيل العملية، تمت عقب تلقي عناصر شرطة حاسي مسعـود بلاغ من قـبل أحد المواطنين مفاده تعرض دراجاته النارية للسرقة من قبل شخص يجهل هويته.

لتطلق فور ذلك، عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري، التي أسفرت في ظرف زمني وجيز من تحديد هوية المشتبه فيه عبر جمع معلومات حول أماكن الدراجات النارية.

ليتم إعـداد خطة محكمة من قبل عناصر الأمن وتوقيف الشاب محل الشبهة وهو على متن سيارة أجرة غير شرعية، وتحويله مباشرة إلى مقر الأمن الحضري الثاني بحاسي مسعود والتحقيق معه.

أين تبين أنه متورط في ارتكاب عدة جرائم، متمثلة في الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، والتحطيم العمدي لملك الغير، متبوع بالسرقة من داخل مسكن التي راح ضحيتها سيدة تقطن بذات الدائرة.

وعقب استكمال كافة إجراءات التحقيق مع المشتبه فيه، تم إنجاز ملفات قضائية جزائية ضده وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

أين أصدرت حكما قضائيا يقضي بخمس سنوات نافذة مع غرامة مالية قدرت بـعشرين مليون سنتيم لارتكاب جرم السرقة.

إضافة إلى حكم بعامين حبس نافذة، عن تهمة الضرب والجرح العمدي، وعامين حبس نافذة عن تهمة التحطيم العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة.