9 ضحايا إثر إصطدام حافلة و4 مركبات في قسنطينة

أصيب 9 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، إثر إصطدام حافلة للنقل المدرسي، و3 سيارات وشاحنة في قسنطينة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت إسعافات الحماية المدنية ببلدية ديدوش مراد وزيغود يوسف لأجل حادث مرور تسلسلي.

وتمثل الحادث، في إصطدام حافلة للنقل المدرسي “فارغة” بثلاثة سيارات وشاحنة. بالإضافة إلى إرتطام الحافلة بجدار خارجي لمنزل.

ووقع الحادث، على مستوى الطريق الوطني رقم 27 بالمنطقة المسماة عين الحمراء في بلدية بني حميدان.

وخلف الحادث إصابة 9 أشخاص، إثنين منهم من جنس ذكر أعمارهم 36 و43 سنة، لهم إصابات متعددة. حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى إستعجالات الحامة.

بالإضافة إلى 3 مصابين من المارة من جنس أنثى، لهم إصابات متفاوتة الخطورة تم إسعافهم بعين المكان وإجلاءهم لمستشفى ديدوش مراد.

وكذا 4 مصابين أعمارهم مابين 07 و37 سنة من كلا الجنسين لهم إصابات متعددة.

حيث تم إسعاف الضحايا بعين المكان ونقلهم إلى إستعجالات الحامة بوزيان ومستشفى ديدوش مراد.

كما تم تسجيل إنهيار جزئي لجدار خارجي لمنزل ريفي.