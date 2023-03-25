9 ضحايا إثر إصطدام سيارة بشجرة في مستغانم

أصيب 9 أشخاص بجروح، اليوم السبت، إثر حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 90 أ ببلدية عين تادلس في مستغانم.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخل أعوان الحماية على الساعة السابعة صباحا في هذا الحادث.

وتمثل الحادث، في إنحراف وإنقلاب سيارة وإصطدامها بجذع شجرة كاليتوس.

وخلف الحادث 9 ضحايا متعددي الإصابات كانوا على متن السيارة، تتراوح أعمارهم مابين 23 سنة و51 سنة.

وتم إسعاف الضحايا، وإجلائهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس.