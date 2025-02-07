9 ضحايا إثر إصطدام سيارتين بالجلفة
بقلم مداح زكرياء
تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بواد الصدر مدعم بإسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين الابل، في الجلفة، صباح هذا اليوم، لأجل حادث مرور خلف إصابة 9 أشخاص.
وتمثل الحادث، في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع رونو R4 و”رونو سيمبول”، تحملان ترقيم ولاية الجلفة. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة “واد الصدر”.
وخلف الحادث إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و42 سنة. حيث تم تقديم الاسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجلائهم إلى العيادة المتعددة الخدمات بعين الابل.
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