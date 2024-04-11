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أخبار الجزائر

9 ضحايا إثر اصطدام سيارتين بقالمة

بقلم عايدة.ع
9 ضحايا إثر اصطدام سيارتين بقالمة
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أصيب 9 أشخاص في حادث مرور وقع على على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية و دائرة بوشقوف بولاية قالمة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت المصادر نفسها، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا17د. من اجل حادث تصادم بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بلدية و دائرة #وشقوف.

حيث خلف الحادث اصابة 09 اشخاص بجروح مختلفة تم اسعافهم ونقلهم الى مستشفى بوشقوف .

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