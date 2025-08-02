9 ضحايا.. إصطدام شاحنتين و4 سيارات ببومرداس!

شهد الطريق السيار شرق-غرب، ببومرداس، اليوم السبت، حادث مرور مروع خلف 9 جرحى، بينهم 4 حالات خطيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث على مستوى بلدية الأربعطاش بدائرة خميس الخشنة في بومرداس، وتحديدًا في اتجاه العاصمة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في هذا الحادث، على الساعة 11:11 صباحًا بعد تلقيها بلاغًا عن اصطدام بين شاحنتين و4 سيارات.

وقد تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم على الفور في عين المكان.

وقامت فرق الحماية المدنية بنقل جميع المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج الضروري.