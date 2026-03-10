9 ضحايا في حادث حافلة بعين تموشنت

أصيب 9 أشخاص بجروح وحالات صدمة ببلدية حاسي الغلة التابعة لدائرة العامرية، وذلك إثر حادث مرور وقع بولاية عين تموشنت.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم تسلسلي بين سيارتين وحافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 02.

وخلف الحادث إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة وحالات صدمة، حيث قدمت لهم الإسعافات الضرورية في عين المكان من طرف فرق التدخل. قبل إجلائهم جميعاً إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج والتكفل بحالتهم الصحية.