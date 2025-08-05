9 ضحايا في حادث مرور بعنابة

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية عنابة، صباح اليوم الثلاثاء، من أجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 21، وخلف 9 جرحى.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، إحداهما مخصصة للنقل الجماعي. مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد قامت فرق الحماية المدنية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان. قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى المحلي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وتجري حاليًا التحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات هذا الحادث المروري.