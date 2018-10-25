9 ضحايا في حريق بشقة بالوحدة الجوارية 19 علي منجلي بقسنطينة

شهدت الوحدة الجوارية رقم 19المجمع السكني رقم 1 عمارة جي الطابق الثاني 3حريق في وسط شقة خلف 09ضحايا تراوحت أعمارهم من 22إلى 67 سنة.

الضحايا التسعةيعانون من صعوبة في التنفس جراء إستنشاقهم للدخان،وذلك بسبب شرارة كهربائية في الشقة ادت الى حريق مهول.

حيث تتكون الشقة من ثلاث غرف و سجلت احتراق ادوات كهرومنزلية واواني بالمطبخ مع اسوداد الجذران اما الغرفتين الاخريين سجلت احتراق تجهيزات خشبية وافرشة وملابس.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية التي عمدت الى اخماد النار ومنع انتشاره وقد اسعف المصابون وتم نقلهم الى مستشفى المدينة الجديدة علي منجلي .