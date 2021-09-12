9 قتلى و5 جرحى بعد اصطدام “سيمي” بحافلة في النعامة

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، في حادث اصطدام شاحنة نصف مقطورة بحافلة لنقل المسافرين. بالطريق الوطني رقم 6 بإقليم ولاية النعامة.

وجاء في بيان الحماية المدنية لولاية النعامة “تدخلت مصالح الحماية المدنية إثر حادث اصطدام شاحنة ذات نصف مقطورة. وحافلة لنقل المسافرين من الحجم الصغير. بالطريق الوطني رقم 06 ببلدية البيوض، دائرة المشرية”.

وأضاف البيان أن الحادث خلف في حصيلة أولية وفاة 9 أشخاص في مكان الحادث. وإصابة 05 آخرين بجروح يتم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.