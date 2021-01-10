9 مدربين لم يصمدوا مع أنديتهم.. وهدّاف البطولة “قطع الخبزة” على 3 منهم

بعد مرور 7 جولات فقط عن بداية المنافسة والحصيلة في ارتفاع

ارتفعت حصيلة مدربي أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الذين غادروا أنديتهم، سواء بسبب الإقالة أو الاستقالة أو الطلاق بالتراضي، إلى 9 أسماء، وهذا بعد مرور سبع جولات فقط عن بداية المنافسة، بمعدل أكثر من مدرب في كل جولة، مما ينبئ بإمكانية الذهاب إلى حصيلة قياسية في استهلاك المدربين خلال بطولة موسم 2020 ـ 2021.

وأتت رياح التغيير على مستوى العارضة الفنية إلى حد الجولة الماضية على مدربي أندية إتحاد الجزائر، شبيبة القبائل، نجم مڤرة، نصر حسين داي، أهلي البرج، شباب قسنطينة، اتحاد بلعباس وفي المجموع سبعة.

بينما غيّر ناديان مدرباهما مرتان منذ بداية البطولة، ويتعلق الأمر بكل من شبيبة القبائل واتحاد الجزائر، حيث تخلى الأول عن التونسي الزلفاني، ثم يوسف بوزيدي، بينما فسخ الثاني عقد مدربه الفرنسي “سيكوليني” وأعاد بن عريبي إلى منصبه مدربا مساعدا بعد مباراة واحدة فقط من تعيينه مدربا رئيسيا.

ويبقى أسرع تغيير في العارضة الفنية، الذي قام به نادي اتحاد العاصمة، بعدما اضطر إلى فسخ التعاقد مع مدربه الفرنسي “سيكوليني” مباشرة عقب نهائي “السوبر”، بسبب العقوبة الرياضية التي سلطت في حقه، من لجنة الانضباط نتيجة خرقه لـ “البروتوكول”.

وأقال هدّاف البطولة الوطنية، مهاجم وفاق سطيف، عمورة، بمفرده 3 مدربين في 3 جولات مختلفة، بعد الفوز عليهم في ملاعبهم، ويتعلق الأمر كل من لكناوي مع نصر حسين داي، باشا مع نجم مڤرة ودزيري مع أهلي البرج.

وفضلا عن كل ذلك، توجد حصيلة لا بأس بها من المدربين، في وضعية لا تحسد عليها مع أنديتها جراء سوء النتائج، مع إمكانية أن تكون الجولة المقبلة مصيرية بالنسبة لها، على غرار عباس مع وداد تلمسان، وحتى “كازوني” مع مولودية وهران.