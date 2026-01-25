9 مصابين في حريق شقة بوهران

أصيب 9 أشخاص في حريق شقة بطابق الخامس لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+15) بالمكان المسمى حي سان شارل، ببلدية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 53د، من أجل إخماد حريق بشقة بطابق الخامس. لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+15) بالمكان المسمى حي سان شارل، ببلدية ودائرة وهران.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 08 سنوات و 59 سنة). لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور