إعــــلانات
أخبار الجزائر

9 مصابين في حريق شقة بوهران

بقلم عايدة.ع
9 مصابين في حريق شقة بوهران
  • 60
  • 0

أصيب 9 أشخاص في حريق شقة بطابق الخامس لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+15) بالمكان المسمى حي سان شارل، ببلدية وهران.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 53د، من أجل إخماد حريق بشقة بطابق الخامس. لبناية سكنية متكونة من (ط,أ+15) بالمكان المسمى حي سان شارل، ببلدية ودائرة وهران.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين ( 08 سنوات و 59 سنة). لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/gUo1C
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer