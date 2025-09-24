9 مطارات فقط للوكالات الخاصة لنقل الحجاج

تأهلت 50 وكالة سياحة وأسفار من اجمالي مائة وأربعين لتنظيم الحج لموسم 2026.

وسيجري تخصيص تسعة مطارات فقط في نقل الحجاج المسافرين عبر وكالات الأسفار الخاصة، في وقت يسيطر الديوان الوطني للحج والعمرة على كافة المطارات الموزعة عبر التراب الوطني.

وفي هذا الإطار،كشف المدير الفرعي لتنظيم نشاط الحج بالديوان الوطني للحج والعمرة شباب بن يعقوب، في رده على أسئلة ” النهار أونلاين”عن عدم مشاركة وكالات السياحة والأسفار الخاصة بثلاث ولايات جنوبية وهي تمنراست وأدرار وبشار في تنظيم موسم الحج القادم لعدم تأهلها أثناء عملية الانتقاء.

ودفع هذا الأمر مصالح الديوان إلى أن تتكفل بالفائزين في قرعة الحج من المطارات المتواجدة بمقر إقامتهم.

وأكد المتحدث على هامش اللقاء الجهوي الخاص بالوكالات السياحية المؤهلة لتنظيم الحج لموسم 2026 بدار الإمام، على أن عدد 90 وكالة لم يتم اختيارها في التنظيم من اجمالي يزيد عن 140 لا يعني عدم استجابتها لمضامين دفتر الشروط. وإنما سبب الاقصاء مرده سلم الترتيب.

وبهذا الصدد، قال المتحدث “كان علينا انتقاء خمسين وكالة فقط وتوقفنا عند ٱخر وكالة احتلت هذا الترتيب”.

وفي كلمة له ألقاها بالمناسبة، قال المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الطاهر برايك. ان منح التراخيص للوكالات المؤهلة جاء في وقت مبكر. مقارنة بالمواسم السابقة وهذا استجابة لمطالب وزارة الحج والعمرة السعودية.

ومن شأن هذا التوقيت المبكر في انتقاء الوكالات المشاركة في موسم الحج أن يمكنها من التعاقد مع الفنادق. هناك مبكرا وتقديم أحسن الخدمات من إعاشة وإطعام وبأكثر جدية