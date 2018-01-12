9 ملايير تُشعل الحرب بين قرباج و”دزاير تيفي”!

أعلم رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، محفوظ قرباج، أعضاء المكتب الفيدرالي بأنه ينوي في الأيام القادمة مُقاضاة قناة “دزاير تيفي”.

وأكد محفوظ قرباج، بأن القناة المذكورة لم تدفع لحد الآن مُستحقات بثها لمُباريات الرابطة المُحترفة الثانية والتي تصل لـ9 ملايير سنتيم.

وأوضح الرئيس السابق لشباب بلوزداد، بأن إدارته عازمة على تحصيل المبلغ كاملا في أقرب الآجال الممكنة لأنه من حق الأندية.

وكشف قرباج أيضا، بأن مُستحقات بث الرابطة المُحترفة الأولى “موبيليس”، هي الأخرى لم يتم تسويتها لحد الساعة من الأطراف المعنية.