سجلت حصيلة للحماية المدنية وفاة 9 أشخاص منذ بداية جوان الجاري.

وفي حصيلة تدخل جهاز حراسة الشواطئ والإستجمام منذ الفاتح جوان.

قام أعوان الحراسة بـ 236 تدخل بالشواطئ المسموحة للسباحة.

ما سمح بإنقاذ وإسعاف 43 شخصا من الغرق الحقيقي وتقديم الإسعافات الأولية لـ 152 شخصا بمراكز الحراسة.

في حين تم تسجيل وفاة 4 أشخاص منهم شخصين في الشواطئ المسموحة للسباحة بولاية تلمسان.

وشخصين بالشواطئ الممنوعة للسباحة بولاية جيجل والجزائر.

أما في الأماكن الممنوعة والخطرة، سجل وفاة 5 أشخاص 4 أشخاص في البرك مائية و شخص في مجمع مائي.

في كل من الولايات البويرة، تيارت، المسيلة، غليزان ووهران.