9 وفيات في حوادث المرور خلال يوم!

شهدت الـ 24 ساعة الماضية حصيلة مأساوية على الطرقات، حيث أسفرت حوادث المرور عن وفاة 9 أشخاص وإصابة 259 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تأتي هذه الأرقام ضمن تقرير شامل للتدخلات التي قامت بها فرق الحماية المدنية. والتي بلغت 3197 تدخلاً بمعدل تدخل كل 27 ثانية.

حصيلة حوادث الغرق

وفي سياق آخر، تعاملت فرق الحماية المدنية مع 305 حالات غرق، تمكنت خلالها من إنقاذ 187 شخصًا. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في هذه الحوادث.

وتبرز هذه الأرقام مجددًا أهمية الالتزام بقواعد السلامة المرورية والوقاية من مخاطر الغرق.