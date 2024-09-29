9 وفيات في حوادث المرور خلال يوم!

لقي 9 أشخاص حتفهم، وأصيب 176 آخرين، في حوادث مرور وقعت بعدة ولايات من الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات خلال نفس الفترة، 2576 تدخلاً، بمعدل تدخل كل 35 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت ذات المصالح 160 تدخلا، حيث خلفت هذه التدخلات 176 جريحا و9 وفيات.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، سجلت مصالح الحماية المدنية، 48 تدخلا تم من خلالها إنقاذ 24 شخصا. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.