9 وفيات في حوادث المرور والإختناق بالغاز خلال 24 ساعة الأخيرة

توفي 9 أشخاص في حوادث مرور والإختناق بالغاز، عبر عدة ولايات من الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما جاء في حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته، أن إجمالي التدخلات قدر بـ 2485 تدخلا أي بمعدل تدخل كل 34 ثانية.

حيث سجلت المصالح نفسها، 170 تدخلًا خلال حوادث المرور، والتي أسفرت عن 253 جريحًا و 4 حالات وفاة.

أما بخصوص حوادث الغاز تم تسجيل 17 تدخلا، تم خلالها إسعاف 41 شخصًا، فيما توفي 5 أشخاص آخرون.

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