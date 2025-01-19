9 وفيات في حوادث المرور والاختناق بالغاز

لقي 9 أشخاص حتفهم، في حوادث المرور والاختناق بالغاز، التي وقعت بمختلف ولايات الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، بلغ إجمالي التدخلات 3458 تدخلًا، بمعدل تدخل كل 25 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، سجلت مصالح الحماية المدنية 124 تدخلًا، في حوادث المرور، التي أسفرت عن 7 وفيات، و122 جريحًا.

أما حوادث الاختناق بالغاز، سجلت مصالح الحماية 18 تدخلاً، تم خلالها إنقاذ 45 شخص مختنق، وحالتي وفاة.