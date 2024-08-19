9 وفيات في حوادث المرور والغرق خلال يوم واحد!

سجلت مصالح الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 4037 تدخل بمعدل تدخل كل 21 ثانية. تخص حوادث المرور والغرق.

وحسبما أفادت به ذات المصالح، فقد سجلت 199 تدخلا خلفت هذه التدخلات 269 جريحاً و 8 وفيات. كما سجلت 1022 تدخل فيما يخص حوادث المرور.

أما فيما يخص حالات الغرق، فقد تم من خلالها إنقاذ 761 شخصاً. فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة تم انتشاله من طرف الحماية المدنية.

وفي فيضانات تمنغاست، تم إنقاذ 10 أشخاص حاصرتهم مياه الواد، وإنقاذ شخصين كانا على متن شاحنة حاصرتهم مياه الواد.