9 وفيات في حوادث المرور والغرق

سجلت مصالح الحماية المدنية، خلال تدخلاتها عبر مختلف ولايات الوطن على مدار الـ24 ساعة الأخيرة، عدة حوادث مرور وغرق أسفرت عن وفاة 9 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، فقد بلغ إجمالي التدخلات خلال الفترة المذكورة 4272 تدخلًا، أي بمعدل تدخل كل 20 ثانية.

فبخصوص حوادث المرور، سجلت المصالح نفسها، 196 تدخلا، أسفرت عن 251جريحًا و04 حالات وفاة.

أما حوادث الغرق فقد سجل 598 تدخلا، أسفر عن إنقاذ 406 أشخاص و 05 حالات وفاة.

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