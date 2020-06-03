9 وفيات و 137 جريح إثر حوادث مرور في ظرف 24 ساعة

سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفاة 9 أشخاص وإصابة 137 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر حوادث مرور متفرقة عبر الوطن.

وقالت مصالح الحماية المدنية في بيانها، إنها سجلت 122 تدخل من أجل حوادث المرور والتكفل بالضحايا، والتي خلّفت وفاة 9 أشخاص وإصابة 137 آخرين بجروح تمّ تحويلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

مضيفة بأن الحادث المروري الأكثر دموية سجّل في ولاية بسكرة بوفاة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح إثر اصطدام بين شاحنتين وسيارة سياحية في بلدية فوغالة.

كما سجلت وحدات الحماية 2549 تدخل على المستوى الوطني مسّ حوادث المرور والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق، بينها إجلاء جرحى ومرضى إلى المستشفيات.

وفيما تعلق بالحرائق، فقد سجلت وحدات الحماية المدنية 34 حريقا منها 3 حرائق غابات، 5 حرائق حشائش و 24 حريقا مسّ محاصيل زراعية، والتي تسببت في إتلاف 9 هكتارات من الغابات، 21 هكتارا من الحشائش، 40 هكتارا من القمح واحتراق 145 شجرة مثمرة.

كما قامت مصالح الحماية بإخماد 3 حرائق حضرية وصناعية في ولايات وهران وعين تموشنت ومستغانم، والتي تسببت في إصابة 4 أشخاص بضيق في التنفس إثر محاصرتهم داخل شقة في دائرة بئر الجير بولاية وهران.

وفي إطار تدخلاتها اليومية، انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة جثة طفل عمره 8 سنوات من بركة مائية في المكان المسمى قرية “تغراس” ببلدية “بين الوديان” في دائرة تمالوس.