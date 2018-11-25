9 و23 و24 جوان.. هذه هي تواريخ الاختبارات الاستدراكية

منح كشوفات نقاط الفصل الثالث لن يكون إلا بعد إجرائها

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 23 و24 جوان لإجراء الاختبارات الاستدراكية الخاصة بالطورين الابتدائي والمتوسط، وتاريخ الـ9 و10 من نفس الشهر لإجراء اختبارات الطور الثانوي.

وحسب الرزنامة التي أعدتها وزارة التربية، فإن هذه الاختبارات الفصلية تخص كلا من السنوات الثانية والثالثة والرابعة بالنسبة للطور الابتدائي، وسنوات الأولى والثانية والثالثة بالنسبة للطور المتوسط وسنتي الأولى والثانية بالنسبة للطور الثانوي.

وتشمل الدورة الاستدراكية كل التلاميذ الحاصلين على معدلات تتراوح بين 4.5 و4.99 بالتعليم الابتدائي ومن 9 إلى 9.99 من 20 في التعليم المتوسط، مع استثناء تلاميذ السنة خامسة ابتدائي والرابعة متوسط.

وسيتم تأجيل منح كشوف النقاط الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة إلى غاية الانتهاء من تصحيح الدورة الاستدراكية.

ويتم إجراء هذه الاختبارات بعد الكشف عن نقاط الفصل الثالث، وذلك بغرض القضاء على التسرب المدرسي ورفع نسبة النجاح في مرحلة التعليم الإلزامي ابتدائي متوسط.

وتأتي هذه المبادرة من وزارة التربية في إطار تعميق وتحسين سيرورة إصلاح المنظومة التربوية، وعملا بمبدأ تكافؤ فرص النجاح لكل التلاميذ وإحداث انسجام أكثر لمسارهم الدراسي.

حيث تهدف الاختبارات الاستدراكية إلى إعطاء فرصة ثانية للتلاميذ الذين تقترب معدلاتهم من معدل الانتقال لاستدراك النقائص المسجلة من قبلهم خلال السنة الدراسية، وتشجيعهم على بذل مجهودات أكثر لتحسين قدراتهم التعلمية وتحقيق نتائج إيجابية في كل المواد، مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الإعادة في مرحلة التعليم الإجباري والحد من التسرب المدرسي.

هذا، ويمتحن التلاميذ في المواد التي لم يحصلوا فيها على المعدل وتعوض علامات الاختبارات الاستدراكية المعدلات السنوية للمواد التي لم يتحصل فيها التلاميذ على المعدل خلال السنة الدراسية لحساب المعدل السنوي العام الجديد، وعلى أساس هذا الأخير يحدد انتقال التلاميذ إلى المستوى الأعلى.