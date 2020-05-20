90 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه الدول تتصدر القائمة

أخبار العالم
  • -
  • 0
90 ألف إصابة بكورونا في إفريقيا وهذه الدول تتصدر القائمة
بقلم نادية بن طاهر

أعلن الاتحاد الإفريقي، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في القارة السمراء تجاوزت عتبة الـ90 ألفا.

وحتى اليوم الأربعاء، و حسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، تم تسجيل 91598 إصابة بالفيروس التاجي.

بينما بلغ العدد الإجمالي للضحايا 2912، وتماثل 35808 آخرون للشفاء.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة أكبر بؤر تفشي فيروس كورونا في إفريقيا بـ17200 إصابة مؤكدة بالوباء، وتليها مصر بـ13484 إصابة.

بينما تأتي الجزائر في المرتب الثالثة، بـ7377 إصابة، ثم المغرب بـ7048 إصابة، ونيجيريا بـ6401 إصابة.

وتتصدر مصر قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الوفيات، بـ659 حالة وفاة، وتليها الجزائر بـ561، وجنوب إفريقيا بـ312 والمغرب بـ193 ونيجيريا 192.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=823059

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com