90 حالة مشتبه إصابتها بالكوليرا ترقد بمستشفى بوفاريك

أفاد أمين عبد الله طبيب مختص في الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن 90 مصاب يقبع حاليا بالمستشفى.

مشيرا إلى أنه منذ 14 أوت إستقبل مستشفى بوفاريك 172 حالة منها 59 حالة مؤكدة 55 حالة في بوفاريك وتسجيل وفاتين.

مفيدا بأن 60 مريض غادرو المستشفى بعد إثبات شفائهم نهائيا، في حين باقي الحالات ينتظرون التحاليل.

مؤكدا أن المصاب بالكوليرا حتى وإن شفي من المرض إلا أنه يبقى حاملا للوباء لمدة 15 يوما بعد خروجه من المستشفى.

واضاف الطبيب أن 40 بالمائة من الأشخاص كانوا مصابين بالوباء إلا أنهم يجهلون ذلك.