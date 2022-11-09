90 دقيقة تفصل اتحاد العاصمة عن دور مجموعات كأس الكاف

يواجه فريق اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، الضيف كيب تاون الجنوب افريقي، لحساب لقاء العودة من الدور التمهيدي الثاني لكأس الكاف.

ويسعى اتحاد العاصمة، لاتمام المهمة التي بدأها بنجاح في جنوب افريقيا، أين عاد من مباراة الذهاب بنتيجة التعادل السلبي.

ويعول المدرب بوعلام شارف، على جاهزية وعزيمة لاعبيه، لتحقيق الفوز في لقاء العودة، لترسيم تأهلهم لدور المجموعات.

يذكر أن المباراة التي ستجمع اتحاد العاصمة، بنادي كيب تاون الجنوب افريقي، مقررة أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة السادسة مساءً بملعب “8 ماي”.